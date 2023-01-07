Mecliste konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, 2022 yılının Mayıs ayında ek bütçe hazırlandığını ve bu yapıldıktan sonra, Haziran’da Hayat Pahalılığı’nın öngörülenden yüzde 9 fazla çıktığını anımsattı. Şan, 2022’deki olumsuz koşulların 2023’te olmayacağına inanç belirtti ve “2023’ten umutluyum” dedi.

“2022’yi atlatmayı başardık. Yaşanan büyük ekonomik krizlerden dolayı bazı ödemeler zaman zaman geç yapıldı, zaman zaman sıkıntıya düştü” diyen Şan, bunların artık düzene girdiğini belirtti.

Şan, hayat pahalılığının beklenenin üzerinde gelmesinin bütçede yaklaşık 500 milyon TL bir fark yaratacağını da söyledi.

KDV iadeleri ile ilgili eleştirilere değinen Şan, bunun aslında KDV iadesi değil harcamaların yüzde 1’inin iadesi olduğunu belirtti ve bununla ilgili bankalardan gelen raporlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını, sıkıntı olmayan Aralık ayı iadesinin ödendiğini söyledi.

