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İhtiyat Sandığı'nda faiz oranları değişti

İhtiyat Sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranının yüzde 30’a yükseltildi

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İhtiyat Sandığı'nda faiz oranları değişti
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Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranının yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranının yüzde 30’a yükseltilmesine ve avans cari faiz oranının ise sabit tutulmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.  
Karar dünden itibaren geçerli olacak.
 
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