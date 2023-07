Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”in aileleri, anıt mezarların yapılmasını bekliyor.Asrın felaketinin altıncı ayı, 6 Ağustos’ta dolacak. Depremlerde kaybedilenlerin acısı dinmezken, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” yetkilileri, kayıpların anılarının yaşatılması için işlemlerin hızlandırılmasını istiyor, bürokratik sürece takılıp yavaşlamasından endişe duyuyor.Önceliklerinin, altı ayın dolmasına az zaman kaldığını göz önünde tutarak anıt mezarların yapılması olduğunu belirten dernek yetkilileri, Gazimağusa TMK için yeni bir okul ve spor salonu yapımı, Gazimağusa’da Sulu Çember’de Şampiyon Melekler Anıtı yapımı, derneğin faaliyetlerini rahatça sürdüreceği bir lokale kavuşması, İsias Hotel yargı sürecinin hızlandırılması ve sonuçlandırılması için Twitter’da sürdürülen kampanyanın desteklenmesi yanında, derneğin 10 bin üyeye ulaşarak ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olması hedefleriyle çalışıyor.Ortaöğretimdeki ve üniversitenin ilk yılındaki bazı öğrencilere burs verme hedefi de koyan dernek, halkı, hassasiyetini göstermeye çağırdı.İsias Hotel’de enkaz altında kalarak yaşamını kaybeden 35 kişinin ailelerinin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, yönetim kurulu üyeleri Feriha Yiğittürk, Sena Topukçuoğlu ve Fatoş Karasel, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) çalışmaları hakkında bilgi verdi, çağrıda bulundu.Dernek Başkanı Karakaya, yeni Gazimağusa TMK binası ve spor salonu yapımı için derneğe 23 dönümlük arazi tahsis edildiğini, KTMMOB’nin proje için yarışma açacağını, 6 ay sonra başlatmayı planladıkları projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefi olduğunu söyledi.Karakaya, önceliklerinin kaybettikleri çocuklar, öğretmenleri ve velilerin anıt mezarlarının yapılması olduğunu vurgulayarak depremde hayatını kaybedenlerin şehit ilan edilmesi için oluşturulan komitenin kararının ardından Bakanlar Kurulu’nda hızlıca alınacak kararla sürecin devam etmesini beklediklerini anlattı.Karakaya, yakında altı ay dolacağı için hassasiyetleri olduğunu, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’ndeki mezarların şehitlik olarak düzenleneceği proje için ihaleye bir an önce çıkılmasını beklediklerini söyledi.Ruşen Karakaya, projeye en hakim kurumun Gazimağusa Belediyesi olduğunu, dernek yetkililerinin de katılımıyla mezar taşlarının bile seçildiğini, prosedürün tamamlanarak devletin katkısıyla anıt mezarların bir an önce yapılmasını istediklerini ifade etti.Feriha Yiğittürk de, “6 Ağustos’ta 6 ay dolacak. Bizler çocuklarımızın mezarlarını yapabilecek durumdayız ancak devlet kayıplarımızı şehit ilan edip anıt mezarlar yapacağı sözünü verdi ve bu sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Bu, bizim için hassas bir noktadır” diye konuştu.Gazimağusa’da Şampiyon Melekler Anıtı yapımı için sulu çemberin seçildiğini, bunun da 6 Şubat 2024’e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ruşen Karakaya, anıtın da KTMMOB’nin hazırlayacağı şartnameyle açılacak uluslararası bir yarışmayla seçileceğini bildirdi.-Dernek binasıKarakaya, derneğin faaliyetlerini sürdüreceği bir mekana kavuşmak için halihazırda yaptıkları girişimlerden bahsederek Başbakan Yardımcılığı’na başvurduklarını, yakın zamanda bunun sonucunu almayı beklediklerini ifade etti. Karakaya, Gazimağusa Belediyesi’nin kendilerine Şampiyon Meleklerin de antrenmanlarını yaptığı Arena’dan bir yer verdiğini ancak halen çocuklar burada spor faaliyetleri yaptığı için bazı ailelerin buraya gelemediğini anlattı.Derneğe kazandırılacak daha uygun bir binada çocuklara çeşitli eğitimler verilmesi yanında etkinlikler planladıklarını vurgulayan Karakaya, derneği, ülkenin en çok üyeye sahip sivil toplum örgütü yapmayı hedeflediklerini söyledi ve halka üyelik ve bağış çağrısında bulundu.Feriha Yiğittürk ise depremde kaybettikleri çocukları, öğretmenleri ve velileri ölümsüzleştirmek için çabaladıklarına işaret ederek, “Çocuklarımız geri gelmeyecek ama dernek olarak topluma eğitim alanında umut dolu projeler yapmak istiyoruz. Bütün anneler toplanıp bu acı içinde para kazanmak için bileklik yapıyor, derneğe katkı sağlayacak birçok şey üretip ve satmak için çalışıyoruz. Gece başımızı yastığa koyarken ‘çocuklarımız için bir şey yapabildik’ diyebilmek için uğraşıyoruz. Başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktur” dedi. Yiğittürk, hem çocuklarını ölümsüzleştirmek hem de topluma eğitim alanında hizmet verebilmek için derneğin bir binaya kavuşmasının önemini vurguladı.Yiğittürk, derneğin önceliklerinin yeni okul ve spor salonu, anıt mezarlar ve bir binaya kavuşmak olduğunu kaydetti. Yiğittürk, şu ana dek bağışlarla yola devam ettiklerini ifade etti.-Yargı süreci ve Twitter’daki kampanyaŞampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, İsias Otel’le ilgili yargı sürecinin hızlanması için Twitter’da sürdürdükleri kampanyaya da destek istedi. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne, kendilerine verdikleri hukuksal katkı için teşekkür eden Karakaya, yargı süreci ve Twitter kampanyası konusunda şöyle konuştu:“#isiasortakdavamız hashtagıyla süren kampanyada herkesin yanımızda olmasını istiyoruz ki davamız duyulsun. Doğru hashtagın kullanılması, alıntı twitlere hashtag yanında bir cümle eklenmesi, fotoğraf veya video linkleri paylaşılması kampanyanın daha iyi duyulmasını sağlayacak. Kampanyamız TT (Twitter’da en çok konuşulan konular) olmalı ki adalet süreci doğru işlesin. Türkiye’deki deprem felaketinden sonra sadece bizim davamızda tutuklu var. Şu anda adli tatile girildi, başsavcı ve savcılar değişti. Adalet arayışı kampanyamızı devam ettirmeliyiz ki Türkiye kamuoyu farkında olsun ve konu düzgün şekilde araştırılmaya devam edilsin. Halkımız lütfen yanımızda olsun. İsias Hotel’in sahibi ve mühendisi tutuklu ama mührün kırılmasına izin veren belediye sorumluları tutuklu değil. Bu davada, tüm sorumluların ortaya çıkması lazım. Kasım veya aralıkta iddianamenin yazılacağı söyleniyor. Avukatlarımızdan öğrendiğimize göre iddianamenin yazılması Türkiye hukukunda en önemli aşamadır.”-“Derneğe üye olun, destek verin”Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, ortaöğretimdeki birçok öğrenciye kayıpların adıyla başarı destek bursu verecek. Üniversitenin ilk yılındaki bazı öğrencilere burs verme hedefi de koyan dernek yetkilileri, halkı, derneğe üyelik konusunda hassasiyetini göstermeye çağırdı.Dernek yönetimindeki dört anne, dernek çatısı altında, herkesin katkılarıyla umut dolu projelere imza atıp depremde kaybettikleri çocuklarının adını ölümsüzleştirmeyi istediklerini vurguladı.Kuzey Kıbrıs Turkcell ile “gönülden bağlıyız” kampanyasını burslar için maddi kaynak sağlamak amacıyla sürdürdüklerini belirten dernek yetkilileri, her iki cep telefonu operatörü abonelerinin 4271’e “Abone Melekler” yazarak ayda 108 TL aidat ödeyerek üye olabileceğini, ayrıca üyelik formu ve kamu çalışanları için maaş kesinti formları doldurarak derneğe katkı yapılabileceğini anlattı.