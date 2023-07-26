Gazimağusa'da harup hasadı 14 Ağustos’ta başlayacak

Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
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