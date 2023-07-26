banner913
banner932
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
21 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
13 0
 
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
33 0
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
26 0
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
13 0
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
17 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
12 0
banner964

Gazimağusa'da harup hasadı 14 Ağustos’ta başlayacak

banner476

banner825
Gazimağusa'da harup hasadı 14 Ağustos’ta başlayacak
Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.