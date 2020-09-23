Salamis Kamp Alanı’nda arbede

Yeniboğaziçi Belediyesi ekipleri, Salamis Kamp Alanı’na girerek mühürleme işlemi gerçekleştirmek istedi, kamp alanı sakinleri buna izin vermeyince devreye polis girdi. Kamp alanı girişinde arbede yaşandı. Arbede sırasında ise 2 kişi gözaltına alındı

Salamis Kamp Alanındaki karavanları mühürleme girişimi bir süredir devam eden ve yargıya taşınan anlaşmazlığı alevlendirdi. Belediye görevlilerine karşı çıkan karavan sakinleri arasında dün sabah tartışma yaşandı. Polis ekipleri yaşanan gerginliğe müdahale etti.Salamis Kamping Alanı içerisindeki karavanlar mühürlendi. Yeniboğaziçi Belediyesi, zabıta ve polis ekipleriyle Salamis Kamping Alanı içerisinde bulunan karavanların mühürlenmesiyle ilgili sabah saatlerinde girişim başlattı. Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) ve kamp alanındaki vatandaşlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede fenalaşanlar olduğu görüldü.Olay yerinde çok sayıda polis olduğu görülürken, polis ve karavan sakinleri arasındaki gerginlik yaşandı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu alanda, fenalaşan bir kampçıya ambulans çağrıldı. Ancak kamp girişinin zincirle mühürlenmesi nedeniyle ambulans kamp alanına giremedi.Ambulansın alana girememesi sonucu, sağlık çalışanları bölgeye girerek fenalaşan kişileri ayakta tedavi etti.Çıkan arbedede belediye çalışanları ve polisi darp ettiği iddia edilen bazı karavancıların tutuklandığı öğrenildi.Yeniboğaziçi’ndeki kamp alanında sabah, kamp alanı sakinleriyle polis arasında çıkan arbede sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun polis şiddetine maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğun annesi Nevin Baturalp Otcuoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çocuğun yaralı el ve ayaklarının fotoğrafını paylaşarak “Polis 8 yaşındaki oğlumu darp etti” iddiasında bulundu.O anlar, anne Nevin Baturalp Otcuoğlu’nun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında aktarılmıştı. Videoda, kadının “Polis çocuğu ezdi” ve “Polis şiddet uygular” feryatları duyuluyor.Öte yandan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yasal sürenin dolmasıyla kamp alanını mühürlediklerini açıkladı.Zurnacılar, “Biz üzerimize düşeni yaptık, artık diğer kurumların da olaya dahil olması kaçınılmazdır. Orman Dairesi, Kaymakamlık, Elektrik Dairesi, Çevre Dairesi ve ilgili tüm birimlerin harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.Karavan sakinlerinden oluşan Salamis Kampçıları Koruma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği, Kamp- Der adına basına açıklamada bulunan Kasım Uluçaylı ise, kamp alanında faaliyet gösteren ve karavan sahiplerinin üye olduğu derneğin yasal olduğunu belirterek, kamp alanında yasadışı hiçbir uygulama olmadığını söyledi.Belediye ile varolan anlaşmazlığın yargıya intikal ettiğini dile getiren Uluçaylı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’a çağrıda bulunarak sorunların giderilmesi için uzlaşıya hazır olduklarını söyledi.Yeniboğaziçi Belediyesi, bölgenin kamusal alan olduğunu, tüm halka açık olması gerektiğini ve alan içinde kaçak yapılaşmanın yaşandığını, atık su sorununun baş gösterdiğini savunarak bölgenin mühürlenmesi gerektiğini savunuyor.Öte yandan kamp alanı sakinleri ise bölgede kiracı konumunda olduklarını ifade ediyor.Belediye, kaçak yapıların kaldırılması için dava süreci başlatmış ve yapıların kaçak olmadığına dair bölge sakinlerinden belge istemişti.Bölge sakinlerine 15 gün süre veren belediye, söz konusu belgelerin ellerine ulaşmadığını duyurmuş ve olası uzlaşı şansını ortaya koymak adına süreyi bir hafta daha uzatmıştı. Bir haftalık süre dün itibariyle doldu ve belediye ekipleri kamp alanına giderek, alanın tüm girişlerini zincirle mühürledi.