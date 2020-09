Dr. Dizdarlı, “Pandemi merkezinde çalışacak olan hemşire, röntgen teknisyeni, ameliyat teknikeri, sedye taşıyıcısı ne olacak?” diye sordu



Lefkoşa Devlet Hastanesi emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, “Acil konular” başlıklı yazı yayımladı.



Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

Acil konular

- Pandemi merkezi söylenildiği tarih gerçekleşirse 20-25 gün içinde tamamlanacak. Yine söylenene göre bütün tefrişat cihaz yatak ne lazımsa Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor ve hepsi Mersin Limanı'nda merkezin bitmesi için bekletiliyor. Buraya kadar çok güzel de bu merkezde çalışacak olan hemşire, rontgen teknisyeni, ameliyat teknikeri, sedye taşıyıcısı vs ne olacak?

Duvarlar ve makineler insan iyileştirmiyor. Ve böyle bir yerde çalışacak herkesin özel eğitimden geçmesi gerekir. Böyle bir hazırlık var mı ?

Yoksa bina bittikten sonra mı düşüneceğiz, yumurta kapıya dayanmadan organize olamaz mıyız?

2- Okullar açılmalıdır.

Birleşmiş Milletler bir çocuğa eğitim verilemeyen her ayın gelecekte verilecek altı aya tekabül ettiğini saptadı. Bu bizim için kaldırılamayacak bir yüktür. Kovid dönemi eğitim çalıştayı fikrimde ısrar ediyorum. Ama en azından Okulların sınıflarının dörde bölünerek her gün hızlandırılmış eğitim verilmesi düşüncesinin de tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

3- Vaka sayısı düşüyor

17 Eylül’de de yazdım, ülkeye girişler çok sıkı olunca vaka sayısı da düşecektir diye. Ve nitekim hızla düşmeye başladı. Ancak eski sistem açarsak tekrar artacağını artık öğrenelim. Aynı aymazlığı üçüncü defa yapmayalım. Eğitimi olsun kurtaralım. Sağlık alt yapımızı ayakta tutmak ve eğitimi sürdürebilmek için bir süre daha dıştan adaya girişleri sıkı kontrollü yapmak zorundayız.