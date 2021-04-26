Sahtekarlıkla ülkeye karantinasız giriş

Kendilerini TBMM’de çalışan memur olarak tanıtan iki kişi, Ercan’dan hiçbir karantina uygulamasına girmeden ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Üstel’in talimatı üzerine söz konusu iki kişi tutuklandı

Salgın sürecine yeni bir skandal damgasını vurdu, İstanbul’dan Ercan’a gelen iki kişi, karantina dışında tutuldu. Cuma günü İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na uçtuğuna yönelik paylaşım yapan Emre Yılmaz, günün ilerleyen saatlerinde, bu kez Girne’deki bir restorandan fotoğraflarını yayınladı. Emre Yılmaz’ın paylaşımı “” sorularını akıllara getirdi.Emre Yılmaz, paylaşımında, kendisine “hotelden çıkmak için izin var mı” şeklinde yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:Olay üzerine söz konusu iki kişi tutuklandı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alınmış ve soruşturma başlatılmıştır.Emre Yılmaz’ın Sosyal medya hesabı üzerinden “Bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik” paylaşımlarının ardından Bakanlığımız hemen harekete geçmiştir. Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatı üzerine Polis tarafından başlatılan soruşturmada şu bilgilere ulaşılmıştır.Cuma günü Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Ercan Havalimanı Sıhhiye Memuru tarafından aranmış ve izin belgesi olmayan iki kişinin ülkeye giriş yapmaya çalıştıkları, iki kişiden birinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir danışman olarak tanıttığını ve resmi görevli olarak ülkeye geldiğini, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara tarafından da konunun takip edildiği aktarılmıştır.Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü kesinlikle böyle bir girişe müsaade edemeyeceklerini, oradaki sıhhiye memuruna bildirmiş ve rutin işlemler ne ise onun yapılmasını talimatını vermiştir. Sıhhiye memurundan alınan ifadeye göre daha sonra ilgili kişilere PCR testleri yapılmış ve izinleri olmadığı için beklemeye alınmışlardır. Yine Sıhhiye memurunun ifadesine göre muhaceret memurunun birisi tarafından arandığını ve geçişlerine Sıhhiye memurunun kontrolü dışında müsaade edildiği tarafımıza aktarılmıştır.İlgili kişilerin ülkeye girişleri, Sağlık Bakanlığının izni ve bilgisi dışında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.Yinelemek isteriz ki ilgili kişilerin ülkeye girişlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir izin kesinlikle bulunmamaktadır.İlgili kişiler ve ülkeye girişlerini sağlayan kişiler hakkında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla Polis hem tutuklama hem de geniş çapta bir tahkikat başlatmıştır.”Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, Türkiye’den ülkemize gelip karantina yerine dışarıda dolaşan iki kişiyle ilgili isim vererek hedef gösterdiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Kanal SİM’e konuştu.Bakan Üstel’in kendisiyle herhangi bir temasa geçmeden basına bu şekilde açıklama yapmasına tepki gösteren Gürkan Kara, polise giderek ifade vereceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını söyledi.Gürkan Kara, iki kişiden birini tanıdığını, ancak KKTC’ye gelişleriyle ilgili bilgisi ve ilgisi olmadığını söyledi. Ercan Havaalanı’nda görevli Sağlık Bakanlığı memurunun kendisini aradığını ve Hakan Athan isimli şahıs tarafından isminin verildiğini anlatan Gürkan Kara, ülkeye girişler konusunda herhangi bir yetkisi olmadığını anımsattı.Hakan Athan isimli şahsın eskiden bürokrat olduğunu ve bu yüzden tanıştıklarını, ancak şu anda ne yaptığını dahi bilmediğini kaydeden Kara, “KKTC’ye geleceğinden haberim dahi yoktu, sıhhiye memurunun aramasıyla haberdar oldum” dedi. Kendisinin muhaceretle ilgili değil, iskanla ilgili müsteşar olduğunu da anımsatan Gürkan Kara, Corona koşulları nedeniyle ülkeye kimin nasıl gireceğine de Sağlık Bakanlığı’nın karar verdiği vurguladı.Bakan Ünal Üstel tarafından ‘hedef gösteriliğine’ dikkati çeken Gürkan Kara, polise ifade vermeye gideceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.