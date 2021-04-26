Athan’ın yurttaşlığı iptal edilmiş

Karantina skandalında ismi geçen Hakan Athan’ın 2018 yılında “usulsüz” aldığı belirlenen KKTC yurttaşlığının da iptal edildiği ortaya çıktı



Salgın sürecinde yeni bir skandala damga vuran ve Ercan Havaalanı’ndan “karantinasız” ülkeye giren Hakan Athan ile Mustafa Emre Yılmaz tutuklandı, dün mahkemeye çıkarıldı.

İki zanlıdan biri, 6 ay önce yine evraksız olarak ülkeye girdiğini itiraf etti.

‘Sahte Beyan’ ve ‘Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına Aykırı Hareket’ten tutuklanan zanlı Hakan Athan, 6 ay önce aynı koşullar altında, Meclis’ten Sağlık Bakanlığı aranmak suretiyle evraksız ülkeye girdiğini beyan etti. İki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Polis memuru Kazım Sevinç, zanlıların 23 Nisan tarihinde saat 08.55 raddelerinde ülkeye Ercan Havaalanından giriş yaptıklarını kaydetti. Polis, zanlıların Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantina uygulamasına tabi tutulmamak ve 3 bin 040 TL masrafı ödememek amacıyla, KKTC'ye Muhaceret girişi yaptıkları esnada, sahte olduğunu bildikleri halde sahte beyanda bulunduklarını kaydetti.

Zanlıların, bürokratik görevler nedeni ile KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan KARA ile temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini bildirmek sureti ile sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktaran polis, zanlıların 24 Nisan tarihinde tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade vermediklerini ve bazı beyanlarda bulunduğunu, yapmış oldukları bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hakan Athan, KKTC vatandaşlığı bulunduğunu ve 6 ay önce yine KKTC’ye geldiğini ve yapılan testinin negatif çıkması üzerine Meclis’ten, Sağlık Bakanlığı’nın arandığını ve kendisini karantinaya almadan bıraktıklarını beyan etti. Athan bu nedenle elinde bulunan 72 saatlik PCR sonucu negatif belgesi ile geldiğini ve yine aynı beyanda bulunduğunu ayrıca TBMM’nin danışmanı olduğunu belirtti.

Zanlı son olarak görevliye evrak vermediğini sözlü beyan yaptığını vurguladı.

Söz alan zanlı Mustafa Emre Yılmaz ise avukat olduğunu Hakan Athan’ın arsa işi için ülkeye geldiklerini ve PCR sonuçları negatif belgesinin ellerinde olduğunu mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı Hakan Athan’ın 2018 yılında vatandaşlığı 175 kişi ile birlikte iptal edilmişti. Athan’a daha sonra yeniden KKTC Yurttaşlığı verildiği ortaya çıktı.



