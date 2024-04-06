Sahte çikolatalara dikkat

Gıda Mühendisleri Odası, bayramda, sahte çikolatalara karşı halkı uyardı.

Odadan yapılan açıklamada, dünya genelinde çikolatanın ham maddesi olan kakao fiyatlarındaki artış ve olası tedarik sorununun, çikolata fiyatlarını etkilediğine işaret edildi.

Artan maliyetlerin, dünyadaki kakao çekirdeklerinin yarısından fazlasının toplandığı Gana ve Fildişi Sahili’ndeki kakao ağacı yetiştiriciliğinin iklim değişikliği sebebi ile azalmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, kakao fiyatlarının artması ve bayramda artan talebin, piyasada “hileli ve merdiven altı üretilen çikolata” endişesini artırdığına dikkat çekildi.

Gerçek çikolatanın kakao yağından oluştuğuna, çikolatanın kalitesiz bir alternatifi olan kokolinin de kakao yağı yerine margarin ya da bitkisel yağların, süt yerine ise süt tozu ya da peyniraltı suyu kullanılarak üretildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreleri gerektirir, bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir. Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmak da taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Bu unsurları göz önünde bulundurarak, çikolata taklitlerini gerçek ve kaliteli çikolatalardan ayırt etmek mümkündür.”

