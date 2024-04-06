İtalya'da vahşi keçilerden bunalan küçük ada, sahiplendirme kampanyası başlattı

"Bir keçi sahiplenin" kampanyasına başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek. Vahşi keçiler, Alicudi'de yıllardır yaşıyor ve daha önce zamanlarının çoğunu volkanik adanın zorlu dağları ve yamaçlarında geçiriliyorlardı

İtalya'nın uzak bölgesindeki bir adanın belediye başkanı, adadaki vahşi keçilerin sayısının artması üzerine keçileri sahiplendirme kampanyası başlattı.



Sicilya Adası'nın kuzeyinde yer alan Eolie Adaları'ndan Alicudi'nin Belediye Başkanı Riccardo Gullo sayım yapılmasının ardından keçilerin nüfusunun 100 kişilik ada nüfusundan altı kat daha fazla olduğunu görünce bu fikrin aklına geldiğini söyledi.

Adanın sarp kayalıklarında dolaşma konusunda uzman olan keçiler, bahçelere ve tarım alanlarına zarar verdiklerinden sorun olmaya başladılar.

"Bir keçi sahiplenin" kampanyasına başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Vahşi keçiler, Alicudi'de yıllardır yaşıyor ve daha önce zamanlarının çoğunu volkanik adanın zorlu dağları ve yamaçlarında geçiriliyorlardı.

Ancak nüfusları arttıkça, yerleşim alanlarına da gelmeye ve bahçelere zarar vermeye başladılar. Hatta duvarlarını yıkıp, evlere girdikleri de oldu.

Gezgin hayvanlar olarak bilinen keçiler. önlerine çıkan yapraklar ve meyvelerle besleniyor, dolayısıyla kontrol altına alınmazlarsa bitki örtüsüne zarar verebiliyorlar.

Gullo, daha şimdiden keçileri sahiplendirme başvurusunda bulunanlar olduğunu söyledi.

Gullo Guardian gazetesine açıklamasında "Vulcano Adası'ndaki bir çiftçi birkaç keçi alacak. Çok sevilen ricotta peynirinden yapıyor" dedi.

Vulcano, Alucindi ile birlikte Eolie Takımadalarını oluşturan yedi adadan biri. Takımada UNESCO kültür mirası olarak belirlenmiş bir yer.

