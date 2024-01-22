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Sahipleri nerede?

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Akdeniz, umutla yeni bir yaşam arayan mültecilere mezar olmaya devam ediyor. Sadrazamköy açıklarında Arapça yazılı terlikler dikkat çekerken, “Sahipleri nerede?” sorusu da sorunun derinliğini daha da artırıyor

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Sahipleri nerede?
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Ülkelerinde bulunan savaş halinden kaçmak için Avrupa hayalleri ile insan tacirlerinin eline düşen sığınmacılar acı sonlar yaşıyor.
Savaşlar ve mültecilik nedeniyle insanlık dramının her geçen büyüdüğü Akdeniz’de, Kıbrıs da nasibini alıyor.
Özellikle Sadrazamköy açıklarında, zaman zaman zorunlu göçmenler yakalanıyor.
Yönetmen Cemal Yıldırım, Facebook paylaşımında Sadrazamköy’den bazı fotoğraflar paylaştı.
Özellikle Arapça yazılı terlikler ve diğer bazı ürünler dikkat çekerken, “Sahipleri nerede?” sorusu da sorunun derinliğini daha da artırıyor.
 


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