Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de yapılan trafik kontrollerinde 81 araç daha trafikten men edildi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 51 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 863 araç sürücüsü kontrol edildi ve 206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 215’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 648 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,890 araç sürücüsü kontrol edildi ve 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 455 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3,513 araç sürücüsü kontrol edildi ve 168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 384 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edildi ve 17’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 63 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi ve 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 212 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 16 araç ise trafikten men edildi.