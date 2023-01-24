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Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına değindi

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“Döviz ve borsa nedeniyle fiyatlar oynadı”

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Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına değindi
Mecliste konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, fonları kullanarak benzine zam yapılmadığını ancak son hafta yaşananların ardından zam yapılacağını kamuoyuna açıkladığını söyleyerek, döviz ve borsa nedeniyle fiyatların oynadığını belirtti.
Amcaoğlu, akaryakıt ve tedarik zincirinde kırılmalar olacağının bilindiğini, Kıbrıs Türk Petrollerine ulaşamayan benzinin Al-Pet tarafından temin edilmesine çalışıldığını kaydetti.
Olgun Amcaoğlu, otomasyona geçerek, gelir kaybını önlemeyi ve kaliteyi artırmayı başaracaklarını dile getirerek, haziran ayında tüm istasyonların otomasyona geçmesi hedefinin hayat bulmasıyla sıkıntının giderileceğini ifade etti.
 
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