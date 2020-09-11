"Sağlık çalışanlarının covid-19 olma riskleri 12 kat arttı"

Ünlü tıp dergisi The Lancet’te 1 Eylül 2020’de yayınlanan makaleye göre Birleşik Krallık ve ABD’de yapılan retrospektif araştırmaya göre genel topluma göre ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının COVID-19’a yakalanma riski 12 kat yüksek bulundu

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, bugün yaptığı paylaşımla Ünlü tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir habere göre, Sağlık çalışanlarının genel topluma göre COVID-19 testlerinin pozitif çıkma riski 12 (ONİKİ) KAT arttığını dile getirdi. Gürkut, bu nedenle ülkemizde sağlık çalışanlarının çok dikkatli olması gerektiğini, ancak son zamanlarda mevsimlik işçi olarak alınan hemşirelerin gerekli eğitimleri almadan göreve başlaması sonucunda üç hemşirenin Covid-19'a yakalandığını öğrendiklerini aktardı.

Dr. Özlem Gürkut'un paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarının genel topluma göre COVID-19 testlerinin pozitif çıkma riski 12 (ONİKİ) KAT artmıştır!!!

Ünlü tıp dergisi The Lancet’te 1 Eylül 2020’de yayınlanan makaleye göre Birleşik Krallık ve ABD’de yapılan retrospektif araştırmaya göre genel topluma göre ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının COVID-19’a yakalanma riski 12 kat yüksek bulunmuştur.

Aylardan beridir HAZIRLIKLI olmalıyız, İKİNCİ DALGA için ORGANİZASYON yapmalıyız diyoruz. Vaka sayıları arttıkça hastaların nereye yatırılacağı, nasıl izole edilecekleri, gerekli ilaç, test kiti, malzeme ve cihaz önceden hazır olmalı diyoruz.

Sağlık çalışanlarının eğitimi, kimin nerede görev yapacağının planlanması önemli diyoruz. Kimse dinlemiyor!

“Tehlike geçti, Corona kapımızı çalıp gitti” veya “Her şey hazır, endişe edecek bir şey yok” denildi. Hatta bizleri “Halkı paniğe sürüklemekle, yıkıcı olmakla” suçladılar.

Dün Hemşireler Sendikası mevsimlik işçi statüsünde alınarak COVID-19 mücadelesinde görevlendirilen hemşirelerimizden 3 tanesinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. Sağlık çalışanlarının eğitimi, yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olması ve korunması işveren konumundaki SAĞLIK BAKANLIĞI’nın sorumluluğundadır.

Bu kişilerin COVID-19’a yakalanmış olmaları bir İŞ KAZASI olarak değerlendirilmeli ve gerekli yasal soruşturma başlatılmalı, nerede sorun olduğu da derhal tespit edilerek giderilmelidir.

Giderek artan vaka sayısına rağmen hala yapılmamış olan organizasyon ise acilen tamamlanmalıdır.