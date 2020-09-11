11 Eylül saldırılarının 19. yıldönümü

Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en büyük terör saldırısında yitirdiklerini anıyor. 11 Eylül saldırılarının 19'uncu yıl dönümünde düzenlenecek törenler için Covid-19 salgınından dolayı yapılan değişiklikler, ölenlerin yakınlarını ikiye böldü.

Bu yıl ilk kez çok az sayıda kişinin katılacağı New York'taki törende, ölenlerin isimleri yakınları tarafından okunmayacak.

Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'daki askeri merasimde ise bu isimler ses kaydından duyulacak, askeri törene dışarıdan ziyaretçi alınmayacak.

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93 sefer sayılı United Airlines uçağının düşürüldüğü Shanksville, Flight 93 Ulusal Anıtı’ndaki törende ise ölenlerin adları bir kişi tarafından okunacak. Burada geleneksel olarak düzenlenen müzik dinletisi de bu yıl olmayacak.

Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini temsilen yapılacak ışık gösterisi ise gelen tepkiler üzerine son anda iptal edilmekten döndü.

Bu önlemleri anlayışla karşıladığını söyleyen kurban yakınları, her ne kadar zor olsa da bu yıl törene katılmayacaklarını söylüyor. Sıkı önlemlerle bugüne kadar yapılan törenlerin devam edebileceğini savunan karşıt görüştekiler ise saldırıyı unutturmak isteyenlerin salgını bahane ettiği görüşünde.

11 EYLÜL 2001’DE NE OLDU?

El Kaide'nin 4 uçak kaçırarak ABD'nin önemli yapılarını hedef aldığı 11 Eylül saldırılarında 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt üyeleri, kaçırdıkları 2 uçakla New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin güney ve kuzey kulelerine çarparak intihar saldırısı düzenlemişti. Uçaklardan üçüncüsü Pentagon'a çarpmış ve Pittsburgh kentindeki Yahudi Sinagogu'nu hedef alan diğer uçak ise F-16’lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

Ülke tarihinin en ölümlü terör saldırılarının ardından Washington yönetimi El Kaide'ye savaş ilan ederek, Afganistan ve Irak'a asker konuşlandırdı.