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“Sağlık çalışanlarına izni çok gördünüz”

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası, “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle grev başlattı. Grev bugün de devam edecek olan hemşireler, Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak

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“Sağlık çalışanlarına izni çok gördünüz”
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Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle dün 4 saatlik uyarı grevi yaptı. Grev bugün de devam edecek.
Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak.
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, sendika yönetimi ve üyelerin de katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Özgöçmen, hükümetin arife gününü kamu çalışanlarına idari izin verdiğini, vardiya çalışan ebe ve hemşirelerin bu kararın dışında tutulduğu gibi çalışma saatlerinde düzenleme de yapılmadığını söyledi.
24 saat hizmet esasıyla görev yapan kamu sağlık çalışanlarının tümünün arife günü izinli olmasının mümkün olmadığını ifade eden Özgöçmen, “Eve gönderilen kamu çalışanına ‘idari izin çalışma saati olarak sayılacak’ denirken, vardiya çalışan ebe ve hemşirelere ‘çalışacaksınız ama bunun ek mesaisi ya da izni olmayacak’ deniyor. Adaletsizlik yapılan nokta budur” dedi.
Türkiye’den örnek vererek, kamuya idari izin verildiğinde çalışmakla mükellef kesimlere bu izni yıl sonuna kadar herhangi zamanda kullanma fırsatı tanındığını belirten Özgöçmen, “Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına bir izni çok gördünüz, insanların sağlık hizmeti almasını engellediniz. Derdimiz para değil, izindir. Bizden çaldığınız 7 saati bugün ve yarınki uyarı greviyle üyemize teslim edeceğiz. Halkımız da bizi bağışlasın… ” dedi.
 
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