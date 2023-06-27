Diploma sevinci

YDÜ’nün Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi mezunları, 2022 – 2023 eğitim yılını başarı ile tamamlayarak kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nden 2022-2023 bahar döneminde mezun olmaya hak kazanan 205 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ortak törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende misafirler için Elektirik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Dimililier ve Ünel Bensel tarafından, Kıbrıs ezgilerinden oluşan kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, 6 Şubat Türkiye depremlerinde hayatlarını kaybedenler ve Şampiyon Melekler alkışlarla anıldı.Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşkuyla keplerini attı.Konuşmasına, “Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduğunuz bugün, gururunuzu paylaşmak üzere karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayatınızın büyük dönüm noktalarından birini başarıyla geçtiğiniz için hepinizi içten kutluyorum” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezuniyet; uzun ve zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılan özel bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak; emek, özveri ve kararlılık gerektirir” dedi. Öğrenme hayatının asla bitmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tutkulu olun. Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan mezunlara seslenerek, “Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Artık her biriniz, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluk taşıyan genç mühendislersiniz. Sizler; başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” dedi.Ailelere de seslenen Prof. Dr. Bülent Bilgehan, “Özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı topluma hizmet etme mücadelesine uğurlamanın vakti geldi. Artık onlarla iftihar edebilirsiniz. Eğitim hayatlarında çocuklarınızın en büyük destekçileri oldunuz. Herkesin huzurunda tüm genç mühendislerimiz adına, hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 2021 yılında kurulduğunu hatırlatarak; özellikle tarım alanında yeni bilgi, teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak çağdaş bir öğrenme ve ilerleme ile ülkeye ve insanlığa hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.Konuşmasında mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Özge Özden, “Üniversitemizde almış olduğunuz eğitim ve özgün yenilikçi fikirlerinizle alanınızda cesur adımlar atacağınızdan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.Törende Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunları adına konuşan Taha Yasin Çavuş, tüm mezunların büyük bir heyecan ve onur yaşarken üniversite hayatlarını geride bırakmanın burukluğunu da yaşadıklarını söyledi. Sabırla ve azimle zorlu bir maratonu tamamladıklarını söyleyen Taha Yasin Çavuş, “Bize ilham veren, bilgi ve deneyimleriyle bizi her zaman destekleyen hocalarımız, potansiyelimizi keşfetmemizi sağladılar” dedi.