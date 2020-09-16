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BRT'de maske zorunluluğu

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BRT yönetimi, programlara maskeli çıkılması kararı aldı

BRT'de maske zorunluluğu
BRT yönetimi, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle programlara maskeli çıkılması kararı aldı.
Kanalda programlara çıkan konuklara ve tüm çalışanlara kurum içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi.
DHA'ya açıklama yapan BRT Müdürü Meryem Özkurt, halka örnek olmak için böyle bir adım attıklarını söyledi. Özkurt, "Hem çalışanlarımızın hem de konuklarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Pandemi sürecinde BRT'nin sağlıklı bir şekilde yayınlara devam etmesi hayatidir" diye konuştu
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