Sağlık Bakanlığı “Evde Bakım Projesi” ile ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin sağlık hizmetlerini en iyi seviyeye çıkartmak için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 65 yaş üstü bireylere ve tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalara “Evde Bakım Projesi” kapsamında sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Sağlık Merkezleri’nde veya daireyi arayan kişilere ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ekipleri tarafından evlere ziyaret düzenlenerek, belirlenen aralıklarla sağlık hizmeti götürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca bazı belediyelerle yapılan protokollerle ‘Evde Bakım’ hizmeti yaygınlaştırılarak güçlendirilmiştir. Hastanede yatılı olarak tıbbi bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hastalar ise Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne kabul edilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğundaki huzurevleri ve bakımevlerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda buralara da hizmet götürülmektedir; Acil sağlık ihtiyacı olması durumunda, 112 Acil ambulanslarla hastalar hastanelere taşınmaktadır. Covid-19 pandemisinde, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Covid-19 aşıları ada genelinde yaşlı kesime öncelik verilmiş olup, huzurevleri ve bakım evlerindeki yaşlılarımızın aşıları yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredilen Kalkanlı Yaşam Evine de ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmeti desteği verilmeye devam edilmektedir. Benzer şekilde Lapta Huzur Evine de doktorlu ziyaretler geçekleştirilerek Sağlık hizmeti desteği verilmektedir.

Hastanelere yatış esnasında bakıma muhtaç kişilere eğitimli Hasta Bakım elemanlarının hizmet verebilmesi için yakın zamanda Meclis’te kabul görmesi beklenen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nda bu hizmeti verebilecek kadrolar planlanmıştır.

Bakanlığımız yaşlılarımıza verilen sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkartmak için gereken gerek yasal gerek alt yapı çalışmalarına katkı koymaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte işbirliği yaparak üzerine düşeni yapmaya her zaman hazırdır.”

