TDP, Ercan Havalimanı’ndaki eksikleri eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), "alt yapısı ve elektriği tamam değil” uyarılarına rağmen açılan Ercan Havalimanı’ndaki durumu eleştirdi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, popülizm uğruna açıldığını savunduğu Ercan Havalimanı'nda yolcuların perişan edildiğini, yetkililerin ise tek kelime açıklama yapmadığını savundu.

Özkunt, yeni Ercan Havalimanı’nda yaşanan ve sabahın erken saatlerinden bu yana sosyal medya ve basına yansıyan görüntülere işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun da, adaya turist olarak gelen ziyaretçilerin de "popülizm uğruna bu rezaleti yaşamayı hak etmediğini" belirtti.





Özkunt, yeni havaalanının, uzmanların “Alt yapısı eksik, elektrik düzenlemesi tamam değil, pistte eksiklikler var, durum riskli, böyle açılmamalı” uyarılarına kulak asılmadan, Erdoğan’ın talimatıyla açıldığını öne sürdü.

Yetkililerin Ercan'daki aksaklıklarla ilgili açıklama yapmamasını eleştiren Özkunt, “Utandıklarından değil yapacakları bir savunmaları olmadığından dolayı bir açıklama dahi yapamıyorlar. Kimse ne olacağını bilmiyor. Yüzlerce insan büyük belirsizlik için havalimanında yarım gündür bekliyor. Çıkın ve bu toplumdan özür dileyin. Tabi özrünüz kabul edilirse!” ifadelerini kullandı.

