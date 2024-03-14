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Sağlık Bakanı Dinçyürek'ten 14 Mart mesajı... "Sağlık çalışanlarının hizmeti yaşamsal"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günde, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve toplum için verdikleri hizmetlerin yaşamsal değerini bir kez daha hatırladıklarını vurguladı.

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Sağlık Bakanı Dinçyürek'ten 14 Mart mesajı... "Sağlık çalışanlarının hizmeti yaşamsal"
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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Değerli Meslektaşlarım;
Tıp Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını ve toplum için verdikleri hizmetlerinin yaşamsal değerini bir kez daha hatırlıyoruz.
Sağlık çalışanları, sadece hastalıklarla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda insanlara umut ve iyileşme getirirler. Hastaların yanında olmak, onların acılarını hafifletmek ve yaşamlarını daha iyi bir hale getirmek için gece gündüz çalışırlar.
Tüm sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi, mevcut sağlık sisteminin daha kapsamlı, erişilebilir ve etkin hale getirilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.
Göreve geldiğimiz günden bu yana hükümetimizle birlikte sağlıktaki sistemi iyileştirmek, bakanlığa bağlı hastane ve sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerini önemseyerek daha kolay, ulaşılır, hasta odaklı çalışmalar yapmaya yönelik kararlılığımız devam etmektedir.
Her birinizin yaptığınız işin değerini ve önemini biliyor, en içten dileklerimle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.”
 
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