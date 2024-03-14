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Gazeteciler Birliğinden çağrı: “Askeri suçlarla ilgili değişiklik acilen görüşülüp, onaylanmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin acilen görüşülüp onaylanması için hükümete çağrı yaptı.

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Gazeteciler Birliğinden çağrı: “Askeri suçlarla ilgili değişiklik acilen görüşülüp, onaylanmalı”
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KTGB Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetecilere açılan davalara zemin oluşturan Askeri Suçlar ve Cezalar Yasası’nın değişmesinin, sadece gazetecilerin değil daha çağdaş ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen tüm yurttaşların talebi olduğu kaydedildi.
“CTP milletvekillerince hazırlanan ve Meclise sunulan Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, ivedilik kararı alındığı 3 Ekim 2023’ten bugüne kadar ilgili komite gündemine alınmamış olmasının iyi niyetle bağdaşmadığı” ifade edilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:
“Basını ilgilendiren yasalar konusunda taleplerimize olumlu yaklaştığını ifade eden Sayın Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere koalisyon ortağı partilerin başkanlarına ve milletvekillerine kamuoyu önünde bu yasa önerisini süratle görüşerek, onaylanmasına destek vermesini talep ediyoruz.”
“Gazetecilerin tutuklu yargılanması, on yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını içeren yasayı, çağdaş dünyanın gereklerine uygun olarak ele alıp düzenlemenin ülke için büyük bir artı olacağı” belirtilen açıklamada, Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin yürürlüğe girmesinin takipçisi ve taraftarı olunduğu kaydedildi. Açıklamada, hükümetin de benzer duyarlılığı göstermesi talep edildi.
 
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