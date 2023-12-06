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Sağlık Bakanı Dinçyürek “Sorunlar çözülüyor "

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetim kurullarıyla görüştü.

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Sağlık Bakanı Dinçyürek “Sorunlar çözülüyor "
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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetim kurullarıyla görüştü.  
 
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dinçyürek, pazartesi günü yapılan ilk toplantıda hastaların ilaca erişimi konusundaki sorunları çözmek amacıyla uzun soluklu bir toplantı düzenlediklerini belirtti.
 
Bugün yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ve yazılımcıların dahil edildiğini belirten Dinçyürek, doktora, reçeteye, ilaca erişim ve yazılım konusunda önemli ölçüde sorunların çözüldüğünü kaydetti.
 
Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel'in  konuya hassasiyet gösterdiğini, bu konuda Bakanlığını görevlendirdiğini ve hedefin kısa sürede hastaların ilaca erişimindeki tüm engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı.
 
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