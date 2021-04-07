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Sağlık altyapısı açılıma hazır değil

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'Kapalı Turizm Modeli' ile ülkenin turizm sektörünün açılması gündemdeyken 3 bin turistin gelmesinin planlanması da endişeleri yanında getirdi. Dr. Dizdarlı, “Sağlık altyapısı bu açılıma hazır değil” dedi

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Sağlık altyapısı açılıma hazır değil
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Ülkemizin Kapalı Turizm Modeli ile kapıları kısmi de olsa açması ve 3 bin turist gelmesinin planlanması endişeleri de yanında getirdi. Hali hazırda tartışılan elektronik bileklikler de bir kez daha gündemin ilk sıralarında yer edindi.
Konuyla ilgili Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, “sağlık altyapısı bu açılıma hazır değil” dedi.
Dizdarlı, “Gelişmiş bir ülke değiliz, böyle bir açılıma henüz hazır olmadığımızı düşünüyorum. Biraz endişeliyim bu konuda, havuz problemi gibi çözmemiz lazım problemleri. Mesela önce hasta yatırma kapasitemizi artırmalıyız ki tedavi şansımız artsın.” İfadelerini kullandı.
Eğer mevcut koronavirüs vaka sayıları daha da artarsa, önce sağlık sisteminin ardından da diğer sistemlerin çökeceğine dikkat çeken Bülent Dizdarlı, “Daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Gelenler çift aşı olsa bile tam koruma sağlanamadığından vakalar komple kontrol edilemez.” şeklinde konuştu.
Elektronik bileklik konusunda da görüş belirten Dizdarlı, “Elektronik bileklik uygulaması konuşuluyor ama otellerde kullanımının uygun olmadığı tartışmaları mevcut. Mesela karantinanın riskli olacağı ilk 5 gün otelde geçirilip, sonraki ikinci 5 günlük süreç evde geçirilirse vaka sayılarını azaltır diye düşünüyorum. Elektronik bilekliklerim tamamen otel karantinasında kullanılamayacağı görüşündeyim” vurgusu yaptı.
 
 
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