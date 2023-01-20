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Sadıkoğlu : “Şahsıma gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım”

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Sadıkoğlu : “Şahsıma gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kaplıca Köyü’nden bir heyeti makamında kabul etti.
İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş ile Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Genç ziyarette İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu seçimlerde elde ettiği başarı ve almış olduğu oy oranı nedeniyle tebrik etti.
Kaplıca köyünü temsilen kendisini ziyarete gelen heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, şahsına gösterilen güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. 
Kaplıca ve köy halkını, İskele Belediyesine bağlanmadan yıllardır öncesinden yakından tanıdığını belirten Sadıkoğlu, gönül birliği ve dostluğunun yıllara dayandığını ifade etti.
Halihazırda var olan Kaplıca için hazırlanan projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Sadıkoğlu, heyet aracılığıyla tüm Kaplıca sakinlerine selam, sevgi ve saygılarını iletti.
 
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