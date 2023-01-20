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Yarın yer yer sis bekleniyor

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Yarın yer yer sis bekleniyor
KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, az bulutlu olması; yarın sabah saatlerinde ise yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Ocak dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece olması rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.


 
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