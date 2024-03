“Sadece kınıyoruz”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında kimsenin konfor alanından çıkmayarak, her şeyi “kınadığına" dikkat çekti

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) son günlerde herkesin her şeyi kınar olduğunu kınamanın bir akım haline geldiğini sözü, hareketi, eylemi olmayan, olamayan herkesin “kınama” sözcüğünün arkasına sığındığını bildirdi.

LBT’den yayınlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında, kimsenin konfor alanından çıkmayarak, her şeyi “kınadığı” ve kendini etkilemediği sürece hiçbir şeyi sorun etmediğine vurgu yapıldı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisi şöyle:

SADECE KINIYORUZ

Bugünlerde herkes her şeyi kınar oldu. Kınama bir akım haline geldi; sözü, hareketi, eylemi olmayan, olamayan herkes “KINAMA” sözcüğünün arkasına sığındı, hem de ne sığınmak.

Dünyadaki ve ülkemizdeki olayları görmeyen, göremeyen ya da işine gelmediği için göz ucuyla bakıp geçenlerin, tepkiymiş gibi kullandıkları bir sözcük oldu ‘KINAMAK’, ve bu yüzden de televizyonda, gazetede, sosyal medyada sürekli ‘KINIYORUZ’ diyen samimiyetsiz insanları görür olduk sıklıkla.

Yanıbaşımızda iki tane savaş var, bütün insani değerleri yıkarak yapılan bir savaş. Bombalar şehirlerin üzerine yağıyor, hedef gözetmeden hem de ve dünya seyrediyor; Evler, okullar, hastaneler, havaalanları, sokaklar, caddeler bütün gün büyük füzelerle vuruluyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden insanlar ölüyor canlı yayınlarda ve biz ekran karşısında yemek yerken, spor yaparken, çayımızı yudumlarken, sıcacık yatağımıza uzanmış ‘KINIYORUZ”. Ülkemizde de durum pek de farklı değil aslında. Biz de olup biteni KINIYORUZ, hem de ne kınama, kınama sözcüğünün sözlük anlamını bile utandırarak kınıyoruz.

-Gazze abluka altında, Gazze'ye giriş- çıkış kapatıldı.

- Kınıyoruz,

-Rusya Ukrayna’nın yerleşim alanlarını vurdu.

- Kınıyoruz,

-KKTC’de külliye yapımı devam ediyor.

-Kınıyoruz,

-Gazze’de yemek yok, sağlık hizmeti durdu, Gazze’de yaralılar var, Gazze’de ölenler var.

-Kınıyoruz,

-Rusya bir sonraki hedefinin nükleer bomba atmak olduğunu söyledi.

-kınıyoruz,

-KKTC’de okullarda öğrenciler konteynerlerde ders görüyor, okullar boşaltıldı.

-Kınıyoruz,

-Gazze’den haber alınamıyır. su yok, bombalar yağıyor.

-Kınıyoruz,

-Nato Ukrayna’ya yardım ederse, müdahalemiz daha sert olacak, kimse bizi durduramaz.

-Kınıyoruz,

-KKTC’de eczaneler sahte reçeteler düzenleyerek devleti milyonlarca lira dolandırdı.

-Kınıyoruz,

-Gazze’de bir tarih, bir kültür, bir halk yok edilmek isteniyor. hedef gazze’yi harita üstünden silmek.

-Kınıyoruz,

-Rusya; biz büyük bir ülkeyiz ve dünya bize müdahale etmeye kalkarsa savaşacak gücümüz var, diyerek meydan okudu.

-Kınıyoruz,

-KKTC’de sahte diploma skandalı patladı. sahte diplomalarla devlet yönetiliyor.

-Kınıyoruz,

-Açlık-sefalet-ekonomik kriz, küresel ısınma tüm dünyayı etkisi altına aldı.

-Kınıyoruz,

-Uzmanlar dünyanın yapısının değiştiğini ve önlem alınmasını gerektiğini söylüyorlar.

-Kınıyoruz.

-Kınıyoruz.

-Kınıyoruz…

Her şeyi kınıyoruz; yapılan, yapılmayan, yapılacak olan her şeyi kınıyoruz. Sadece kınıyoruz, konfor alanımızdan çıkmadan kınıyoruz, bize dokunmadığı takdirde kınıyoruz, bizi etkilemediği sürece sıkıntı yok, ağzımız aşınmaz ya, bak söylüyoruz işte; KINIYORUZ...

Maalesef dünyanın durumu bu, kıpırdamadan, hareket etmeden sadece konuşarak ya da klavye başında şövalyelik yapan insanlarla dolu etrafımız. Bu bağlamda söz yeniden biz sanatçılara, sanata, tiyatroya düştü. Tiyatro anlatma sanatıdır, tiyatro gösterme sanatıdır, tiyatro barışın simgesidir, tiyatro bir aktarım aracıdır çağlar arası; tiyatro toplumun gören gözü, duyan kulağıdır, sağduyudur. Tiyatro yobazlarla, akıl yolundan çıkanlarla mücadele etme yoludur. Tiyatro insanlığa açılan bir penceredir; tiyatro evrenseldir, tiyatronun dili yoktur, tiyatro her dilde aynı duyguyu anlatır, yani kısacası tiyatro yaşamın ta kendisidir.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü umudumuzdan ve mücadelemizden hiç vazgeçmeden kutluyoruz...