“Diploma güvenliğinde kimsenin endişesi olmasın”

Büyükelçi Feyzioğlu, YÖK’ün KKTC talebi üzerine burada söyleyerek “Diploma güvenliği ve ciddiyeti açısından kimsenin endişesi olmasın” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetini kabul etti.

Üniversiteler ile teknik çalışmalar yapmak amacıyla Başbakan Üstel’in talebi üzerine ülkeye gelen YÖK heyeti ile görüşen Üstel, bugün yaşananların yeniden yaşanmaması amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Büyükelçi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bu talebi ilettiklerini ifade eden Üstel, talebe hızlı bir şekilde cevap verildiğini anlattı.

YÖK Başkan Vekili Haldun Göktaş da, dokuz kişilik bir heyetle ülkeye geldiklerini ifade ederek, heyetini tanıttı.

Hem teknik çalışmalar yapmak hem de hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere geldiklerini ifade eden Göktaş, KKTC’de bulundukları sürede üniversitelerle görüştüklerini, teknik heyetlerin de neler yapılabileceğini görüşeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Feyzioğlu da söz alarak, Üstel’in çağrısına çok hızlı yanıt veren Yılmaz’ın en yakından destek sözü verdiğini ve bu sözün tutulduğunu söyledi.

KKTC kurumlarını korumak ve güçlendirmenin önemine vurgu yapan Feyzioğlu, “Yanlış yapanlar olabilir ama önemli olan sitemi bozanların üzerine giderken sistemi korumak kollamak güçlendirmektir” dedi.

Hükümetin bu konuya yüzünü çevirmediğini aksine üzerine gittiğini belirten Feyzioğlu, YÖK’ün KKTC talebi üzerine burada olduğunu ancak esas sorumluluğun YÖDAK’ta olduğunu belirtti ve “Diploma güvenliği ve ciddiyeti açısından kimsenin endişesi olmasın” ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, bu konuya duyarlılıkta Başbakan Üstel'i hızlı reaksiyon vermesinden dolayı tebrik etti.

