“Sadece ileri yaşa değil, herkese aşı yapılmalı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sadece ileri yaşa değil, herkese aşı yapılması gerektiğine vurgu yaptı



İncirli,

Aşılamayla ilgili tüm makamların aktif bir rol oynaması gerektiğini de dile getiren

Bu konuda bir eksiklik olduğunu düşündüğünü ifade eden CTP’li vekil İncirli, “Bu aşılama konusuyla Cumhurbaşkanı ilgilenmiyor… Ajandasında başka konular var. Varlığımızın devam etmesini istiyorsak, bu salgından kurtulmamız lazım” dedi.

İncirli, “Anlaşılması güç kararlar alarak, konuşmalar yapıyorlar… Bu süreç iyi yönetilseydi, kapanmaya gidilmeyebilirdi. Neye göre Lefkoşa’ya 7 gün, Girne’ye 14 gün kapanma kararı alıyorsunuz? Doğrusu, 14 gün kapanmadır…” ifadelerini kullandı.

“Doğru olan herkesi aşılamaktır… Nüfusumuz az, çok hızlı aşılanabiliriz” diyen İncirli, hükümetin hızlı bir strateji ve baskı kurması gerektiğine değindi.



“Hangi aşıya ulaşırsanız ulaşın, o aşıyı kendinize yaptırın. Alerjik bir durumunuz var ise doktorunuza danışın… Sadece ileri yaşa değil, herkese aşı yapılması gerekir, hızlı bir şekilde…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli , BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.İncirli, Koronavirüs aşılama kampanyası hakkında açıklamalarda bulunarak, aşılama için yeterli bir çaba harcanmadığına dikkat çekti.Aşılamayla ilgili tüm makamların aktif bir rol oynaması gerektiğini de dile getiren Sıla Usar İncirli , özellikle Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı’nın aşılama konusunda aktif olması gerektiğine vurgu yaptı.Bu konuda bir eksiklik olduğunu düşündüğünü ifade eden CTP’li vekil İncirli, “Bu aşılama konusuyla Cumhurbaşkanı ilgilenmiyor… Ajandasında başka konular var. Varlığımızın devam etmesini istiyorsak, bu salgından kurtulmamız lazım” dedi.İncirli, “Anlaşılması güç kararlar alarak, konuşmalar yapıyorlar… Bu süreç iyi yönetilseydi, kapanmaya gidilmeyebilirdi. Neye göre Lefkoşa’ya 7 gün, Girne’ye 14 gün kapanma kararı alıyorsunuz? Doğrusu, 14 gün kapanmadır…” ifadelerini kullandı.“Doğru olan herkesi aşılamaktır… Nüfusumuz az, çok hızlı aşılanabiliriz” diyen İncirli, hükümetin hızlı bir strateji ve baskı kurması gerektiğine değindi. Sıla Usar İncirli , açıklamasının devamında şu ifadelerini kullandı:“Hangi aşıya ulaşırsanız ulaşın, o aşıyı kendinize yaptırın. Alerjik bir durumunuz var ise doktorunuza danışın… Sadece ileri yaşa değil, herkese aşı yapılması gerekir, hızlı bir şekilde…”