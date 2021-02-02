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Hayat Pahalılığı kesintisi mahkemelik oldu

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Kamu-İş, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinde kesinti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını yargıya götürdü

Hayat Pahalılığı kesintisi mahkemelik oldu
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinde kesinti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını yargıya götüreceklerini açıkladı. 
Yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye karşı, sendikamız Anayasa Mahkemesi’nde hak arayışı mücadelesine başlamıştır” dedi.
Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davanın dosyalandığını açıklayan Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğine yönelik kesinti kararına ilişkin, “Bu kazanılmış hakka karşı alınan gayri hukuki Bakanlar Kurulu kararına, yüce Anayasa Mahkemesinin dur diyeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.
Serdaroğlu, şöyle devam etti: 
“Hukuku, eğip bükerek; zorlama yorumlarla ve en masum tabirle yasaların etrafından dolaşarak yapılan bu kesintiyi asla kabul etmiyoruz. Yıllardır bütün hükümetler, ısrarla budamaya çalıştığı maaşlara otomatik hayat pahalılığı ödeneğine göz koydular. Şimdi de sanki pandemi koşulları dün oluşmuşçasına, yangından mal kaçırırcasına bu kararı alanları uyarıyoruz.  Yönetenler bilmelidir ki, Kamu-İş Sendikası bu memleketin emekçisini, çalışanını asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır”

 
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