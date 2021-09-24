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Rüzgar, felakete neden oluyordu

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Lefkoşa’da etkili olan rüzgarla birlikte Deniz Plaza karşısındaki ağaç, üç aracın üzerine devrildi, şans eseri yaralanan olmadı. Okullar sahasında da ağaçlar devrildi, bölgede kimsenin olmayışı, olası bir yaralanmayı engelledi

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Rüzgar, felakete neden oluyordu
 
 
Ülkemizi dün etkisi alan şiddetli rüzgar Lefkoşa’da zarara neden oldu. Lefkoşa Yenişehir bölgesinde hizmet veren Deniz Plaza’nın karşısında bulunan park alanındaki devasa ağaç, kökünden koptu, 3 araç zarar gördü.

Söz konusu ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Otoparktaki arabaların üzerine devrilen ağaç, çevrede ve otopark alanında da hasara neden oldu.

3 aracın üzerine devrilen selvi ağacı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrılırken, polis de araçlarda hasar tespit işlemleri için çalışmalar yaptı.
 
Öte yandan Lefkoşa’da etkili olan rüzgarla birlikte okullar sahasında da ağaçlar devrildi.

Bir ağaç, rüzgarın da etkisiyle gövdesinden koparak oyun alanına devrildi. O esnada bölgede kimsenin olmayışı, olası bir yaralanmayı engelledi.
 
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