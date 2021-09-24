banner583
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
29 0
Masum canlar öldürülüyor!
Masum canlar öldürülüyor!
20 0
 
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
7 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
20 0
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
65 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
banner661

Masum canlar öldürülüyor!

banner476

Çatalköy’de köpekler zehirlenerek öldürülmeye başlandı

banner666
Masum canlar öldürülüyor!

 
Son aylarda artan hayvan zehirlenmelerine bir yenisi daha eklendi. Çatalköy’de zehirlenme nedeni ile ölen hayvan sayısı günden güne artıyor.
Zehirlenen sokak köpeklerinin bir tanesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, diğerinin ise tedavi sürecinin halen devam ettiği kaydedildi.
Çatalköy sakini Safiye Tozcu, 5 gün önce sokakta baktıkları köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü üzülerek dile getirdi.
Veteriner tarafından yazılan raporu da paylaşan Tozcu’nun gönderdiği reçetede sokak köpeğine yapılan muayenede, organik fosfet/ karbamet zehirlenmesi tanısı konduğu belirtildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safiye Tozcu şöyle dedi:
“Bir Allah korkunuz olsun artık. Dilsiz hayvanları zehir atmak ne demek.
Geçen hafta bir canımızı kurtaramadık.  Bir sorgulayın insan mısınız? Siz bu canlara hayvan diyen diliniz kopsun. Asıl hayvan insan görünümlü sizlersiniz.
Bu katliamın son bulmasını isteyen Safiye Tozcu zehirlemelerin önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini ifade etti.”

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.