Masum canlar öldürülüyor!

Çatalköy’de köpekler zehirlenerek öldürülmeye başlandı

Son aylarda artan hayvan zehirlenmelerine bir yenisi daha eklendi. Çatalköy’de zehirlenme nedeni ile ölen hayvan sayısı günden güne artıyor.Zehirlenen sokak köpeklerinin bir tanesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, diğerinin ise tedavi sürecinin halen devam ettiği kaydedildi.Çatalköy sakini Safiye Tozcu, 5 gün önce sokakta baktıkları köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü üzülerek dile getirdi.Veteriner tarafından yazılan raporu da paylaşan Tozcu’nun gönderdiği reçetede sokak köpeğine yapılan muayenede, organik fosfet/ karbamet zehirlenmesi tanısı konduğu belirtildi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safiye Tozcu şöyle dedi:“Bir Allah korkunuz olsun artık. Dilsiz hayvanları zehir atmak ne demek.Geçen hafta bir canımızı kurtaramadık. Bir sorgulayın insan mısınız? Siz bu canlara hayvan diyen diliniz kopsun. Asıl hayvan insan görünümlü sizlersiniz.Bu katliamın son bulmasını isteyen Safiye Tozcu zehirlemelerin önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini ifade etti.”