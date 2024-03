"Rüşvet değil, kitap aldım"

UBP milletvekili Ziya Öztürkler, polise giderek ifade verdiğini açıkladı; iddiaya konu olan mekânda “rüşvet değil, kitap aldığını” vurguladı

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis kürsüsünden yaptığı “Ziya Öztürkler hakkında rüşvet iddiası var” açıklaması üzerine, UBP’li vekil Ziya Öztürkler, polise giderek ifade verdiğini açıkladı; iddiaya konu olan mekânda “rüşvet değil, kitap aldığını” söyledi.

Derya, polise yapılan şikayette “Bir restoranda, Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından Öztürkler’e ait aracın bagajına içi para dolu zarf konulduğunun” iddia edildiğini söylemişti.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, “Halka açık bir restoranda ilgili kişi kendi yazmış olduğu kitaplarını bana verirken gayet doğal çekilen görüntüler üzerinden birtakım mesnetsiz iddialar ortaya attılar. Bu iddiaları ortaya atanlar ise üniversiteyi soyan kişiler olmuştur” dedi.

Ziya Öztürkler, “şikâyet üzerine ben arandığımda milletvekiliydim ve paşa paşa gidip polise ifade verdim. Bizzat her şeyin araştırılması da talep ettim” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Keşke Doğuş Hanım sorsaydı...

Birincisi ilgili izni benim verme yetkim yok. İkincisi bu şikayet üzerine ben arandığımda milletvekiliydim ve paşa paşa gidip polise ifade verdim. Bizzat her şeyin araştırılması da talep ettim. Polis kurumumuzda tüm ayrıntılarıyla konuyu soruşturmuştur.

Yedi yıl boyunca onurumla görev yaptım. Tüm üniversitelerden de açıklama bekliyorum. Hangi rektör veya mütevelli heyeti başkanıyla bir kirli pazarlığım varsa açıklasınlar. Sadece ülkeme hizmet ettim. Alnım açık kendi kişisel menfaatim için tek bir kuruşum yok. Halka açık bir restorantta ilgili kişi kendi yazmış olduğu kitaplarını bana verirken gayet doğal çekilen görüntüler üzerinden birtakım mesnetsiz iddialar ortaya attılar. Bu iddiaları ortaya atanlar ise üniversiteyi soyan kişiler olmuştur.

Hesaplarım ortada, mal varlığım ortada, her şeyim açık, hesap veremeyeceğim hiç bir şey yok. Polis teşkilatına da her türlü açıklamayı yaptım, ilgili teşkilatta her türlü soruşturmayı yaptı. Vekil kimliğime de sığınmadım.

Doğuş Hanıma gelince Sen daha Ziya Öztürkler'i tanımadın, geçmişimi belli ki kim olduğumu da bilmiyorsun. Araştırıp öğren bir vekil olarak araştırmadan sormadan bu kadar basit mi meclis kürsüsünden konuşmak? Yazık sana....

YÖK heyetinin burada olduğu, komite başkanlığını yaptığım bu dönemde birtakım çevrelerin benimle ilgili gündem oluşturmaya çalışmaları da çok ilginç değil mi?

Acaba çekinceleri ne bilemedim?

Benimle uğraşanlara açık açık söylüyorum. Veremeyeceğim hesap yoktur. Ben itibarımı halktan, Ahlaki terbiyemi ailemden ve öğretmenlerinden aldım, Doğuş Derya'dan değil.”