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"Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp"

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CTP Milletvekili Sami Özuslu "Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp, ya da ortada yok.” dedi

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"Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp"
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CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Meclis'te son siyasi gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmasında,, ilgili kurumlardan aldığı veriler ışığında kayıt dışılıkla ilgili bazı rakamları paylaşarak,  “kayıt dışı öğrenciler kayıt dışı işçileri solladı.” dedi. 
Öğrenci sayılarındaki oranlara bakıldığında, kayıt dışı öğrencilerin toplam öğrenci sayısının yüzde 32’ye tekabül ettiğini kaydeden Özuslu, “Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp, ya da ortada yok.” dedi. 
İşçilerle alakalı da 73 bin kusur çalışma amacıyla gelen kişi olduğunu paylaşan Özuslu, bunlardan 61 bininin sigortalı olduğunu, 12 bininin de kaçak/kayıp olarak görüldüğünü kaydetti, oranın yüzde 19 olduğuna dikkat çekti. 
Özuslu, Nijerya’dan ülkeye çalışmak için gelen bir kişinin ülkede yaşadıklarına dair bir köşe yazısını da milletvekillerine okudu, “Her tarafımız acıyor, kanıyor.” dedi. 
Milletvekili Özuslu, “Bu memleketi batırdınız. Bu memlekette olmaktan utanma noktasına doğru sürükleniyoruz. Memlekete yabancılaşıyoruz.” dedi. 
 
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