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Rumlara göre en büyük sorun pahalılık

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Güney’de yapılan Eurobarometre anketine göre Rumların yüzde 68’i ekonominin durumunu çok kötü olarak değerlendirdi. Rumlar en önemli mesele olarak ilk sıraya pahalılık ve yaşam maliyetindeki artışı koydu

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Rumlara göre en büyük sorun pahalılık
Rum basınında dün yer alan bir haberde, kamuoyuna önceki gün açıklanan Güney Kıbrıs’la ilgili Eurobarometre sonuçlarına göre, üç Kıbrıslı Rum’dan ikisinin hükümete ve meclise güvenmediği ifade edildi.
Eurobarometre’ye katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 33’ünün hükümete güvendiklerini, yüzde 62’sinin ise hükümete güvenmemeye meyilli olduklarını söylediklerini yazan Haravgi gazetesi, katılımcıların yüzde 5’inin ise bu soruyu yanıtlamadıklarını belirtti.
Gazete Eurobarometre sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 29’unun meclise güvendiklerini söylediğini, yüzde 67’lik bir oranının ise buna olumsuz yanıt verdiğini aktardı.
Katılımcıların yüzde 42’sinin Avrupa Birliğine güvendiğini söylediğini de yazan gazete, katılımcıların yüzde 54’ü buna olumsuz yanıt verdiğini, yüzde 5’inin de bilmediğini söylediğini iletti.
Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun (yüzde 68) ekonominin durumunu çok kötü olarak değerlendirdiğini de yazan gazete, buna paralel olarak, katılımcıların çoğunun gerek ekonomi, gerek de iş konularında daha kötü günler geleceğini düşündüklerini de ifade etti.
Ülkeyi meşgul eden en önemli meselelerin ne olduğu sorusuyla ilgili olarak ise, Kıbrıslı Rumların yüzde 47’sinin ilk sıraya pahalılık ve yaşam maliyetindeki artışı koyduklarını yazan gazete, bunu ikinci sırada göçmenlik meselesi (yüzde 40) , üçüncü sırada ise ekonomik durumun (yüzde 39) izlediğini ifade etti.
Gazete Ukrayna’daki savaşın olası sonuçlarıyla ilgili en çok neyden korktuklarının kendilerine sorulması üzerine ise, katılımcıların yüzde 53’ünün buna ekonomik kriz, yüzde 34’ünün enflasyon, yüzde 32’sinin savaşın başka Avrupa ülkelerine sıçraması, yüzde 27’sinin ise nükleer savaş çıkması olasılığı yanıtını verdiklerini ekledi.
 
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