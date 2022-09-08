Seçimler yok hükmünde

​Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı bularak, Yasa’nın iptal edilmesine hükmetti



Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığında yaptığı toplantıda, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, dün, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında dosyalanan davanın görüşülmesini tamamlayarak kararını açıkladı.

CTP, yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Değişiklik Yasası, yer yıl haziran ayında yapılan yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini öngörüyor.

Dünkü kararda, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını gerekçeleriyle açıklayarak, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın iptaline hükmetti.

Narin Şefik tarafından okunan kararda, yasanın eski haliyle, yerel seçimlerin seçim döneminin sona erdiği yılın haziran ayının Cumhuriyeti Meclisi tarafından saptanan gününde yapılmasını öngördüğünü, değiştirilmiş şeklinde ise yerel seçimlerin seçim döneminin sona erdiği yılın kasım aynın son pazar gününde yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Şefik, yasanın değiştirilmiş şeklinde, seçimlerin, Meclis’in gün belirlemesine gerek olmaksızın kasım ayının son pazar günü olarak belirlendiğine işaret etti.

Narin Şefik, KKTC’de son yerel seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldığına işaret ederek, gerek Seçim ve Halk Oylaması Yasası gerekse Anayasa’nın 119'uncu Maddesi altında yerel seçimlerin Haziran 2022’de yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yazıyla Cumhuriyet Meclisi’nden haziran ayı içerisinde seçim tarihinin belirlenmesini talep ettiğini ancak Meclis’in seçimin haziranda yapılabileceği son tarih olan 26 Haziran’dan iki gün önce Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı oy birliği ile kabul ettiğini anımsatarak, sonuç olarak Haziran 2022’de yerel seçimlerin yapılmadığını söyledi. Şefik, Cumhuriyet Meclisi’nin Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası altında Haziran 2022 ayı içerisinde seçim tarihini belirlememiş olmasının Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı bir davranış olduğunu söyledi.

Şefik, “Anayasa Mahkemesi, huzurundaki davanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Kararın; yerel seçimlerin yapılması noktasında ne olacağını düşünmek milletin temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi’ne aittir.” dedi.

Narin Şefik, yasal değişikliğin nelere yol açacağının incelenmesinde yasanın gerekçelerine bakılması gerektiğini belirterek, söz konusu yasasının genel gerekçesinde reform yapılabilmesi ve Haziran 2022’deki seçimlerin devlet mali işleyişinde aksamalara yol açacağı vurgulanarak ertelenmesinin öngörüldüğünü hatırlattı.

Narin Şefik, her iki genel gerekçede farklı nedenlerle yerel seçimin haziran ayı yerine kasım ayında yapılmasını öngördüğünü, Haziran 2022’de, Anayasaya göre gerekli olan ve yapılmayan yerel seçimlerin 27 Kasım'a ertelendiğini belirterek, bunun Anayasa’nın 119 Maddesine aykırı olduğunu söyledi.

"YASA ALTINDA GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI ANAYASA’YA AYKIRI "

Ayrıca Şefik, Değişiklik Yasası’nın belediyelerde seçilmiş kişilerin görev sürelerinin sona ermesine rağmen 27 Kasım’a kadar devam etmelerini mümkün kılmaya devam ettiğine işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin, yasa altında görev sürelerinin uzatılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna kadar verdiğini de söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi iktidar oylarıyla kabul edilmişti.

Meclis’te bu konuda sert tartışmalar yaşanmış, muhalefet bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu açıklayarak, yargıya gideceğini duyurmuştu. CTP, yaşananların ardından seçim tarihinin ertelenmesini Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

