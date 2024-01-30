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“Rum tarafının önlemler paketi ileriye doğru atılmış bir adımdır”

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“Rum tarafının önlemler paketi ileriye doğru atılmış bir adımdır”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere yönelik hazırladığı önlemler paketinin  “ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu” söyledi.
 “Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, eşit kurucu ortağıdır” diyen İzcan, önlemler paketinin bir lütuf olarak değerlendirilmemesini istedi.
BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi olarak Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan Maria Angela Holgui’nin gelişiyle Kıbrıs sorununda  hareketliliğin beklendiğini dile getiren İzzet İzcan, “Taraflara çağrımız samimi ve içten davranarak, sürece katkı koymalarıdır” dedi.
 
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