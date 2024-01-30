Türkiye’de konut fiyatı 3 milyonu geçti

Türkiye’de konut fiyatları 2023 yılı içinde yüzde 84 değer kazandı. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 700 TL olarak gerçekleşti

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Aralık konut satış verilerini değerlendirdi. Endeksa verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatları bir yılda %84 değer kazandı. Türkiye’de ortalama konut fiyatı 3 milyon 092 bin 700 TL ve metrekare satış fiyatı ise 23 bin 790 TL olarak gerçekleşti. Aralık ayı konut satışlarında yeni bir hareketliliğe sahne olmasına rağmen, konut satışlarında bir önceki yıla göre %33’lük bir azalış yaşandı. Endeksa verilerine göre, Türkiye’de yapılan bir konut yatırımının ortalama dönüş süresi yaklaşık 15 yıl oldu.

İSTANBUL’DA 4,1 MİLYON TL

Endeksa verilerine göre, 2023’ün Aralık ayında en çok konut satılan kent 23 bin 714 satış ve %17’lik pay ile İstanbul oldu. İkinci sırada 11 bin 458 konut ve %8 pay ile Ankara, üçüncü sırada ise 7 bin 166 konut satışı ve %5 pay ile İzmir geldi. İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %73 oldu. Türkiye’nin en büyük kentinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 262 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 170 bin 130 TL olarak tespit edildi. Ankara’da ortalama fiyat 2,7 milyon TL, İzmir’de ise 3,7 milyon TL’ye ulaştı.

HATAY ÖNE ÇIKTI

Endeksa’nın Aralık 2023’te en çok konut satılan 30 kenti değerlendirdiği çalışmasına göre en çok değerlenen ilk üç kent Hatay, Elâzığ ve Ordu oldu. Hatay’da fiyatlar son bir yılda %124 arttı. Kentte metrekare satış fiyatı 17 bin 834 TL, ortalama konut fiyatı ise 2,7 milyon TL. Elazığ’da kaydedilen değer artışı %107; metrekare fiyatı 11 bin 918 TL, ortalama konut fiyatı ise 1,9 milyon TL oldu. Ordu’da yıllık değer artışı %106; metrekare fiyatı 20 bin 005 TL, ortalama konut fiyatı ise 2,6 milyon TL’ye ulaştı.

