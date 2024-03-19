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Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı hellim konusundaki anlaşmazlığı sonlandırma çağrısı yaptı

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Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı hellim konusundaki anlaşmazlığı sonlandırma çağrısı yaptı
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Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Marios Konstantinu, hellim dosyasına bugüne kadar yapılan tüm itiraz başvurularının AB Genel Mahkemesi tarafından reddedildiğini hatırlatarak, artık hellim konusunda anlaşmazlıkların sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Politis gazetesi, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Marios Konstantinu’yla yapılan, hellimin menşei korumalı ürün olarak tescili ve itirazlara ilişkin bir söyleşi yayımladı.
Konstantinu söyleşisinde, hellim dosyasına yapılan tüm başvuruların reddedildiğini hatırlatarak, artık bu konuda uzlaşı sağlanması gerektiğini, tartışmaların devam etmesi durumunda bir gün bir aksilik yaşanabilme ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.
Dosyada yapılan 12 değişiklik sonrasında beklemede olan tek konunun, hellim içeriğinde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının belirlenmesi olduğunu ifade eden Konstantinu, bu konunun da Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek toplantıda ele alınacağını belirtti.
Konstantinu, 2023 yılında hellim ihracatının 313 milyon euroya ulaştığını belirtirken, önemli olanın, hem yüzde 100 koyun sütü kullanılan hellimi tercih eden Kıbrıslı tüketiciyi hem de daha az koyun sütü içeren karma hellimi tercih eden, İngiltere gibi, yurt dışındaki tüketicileri memnun edebilmek olduğunu vurguladı.
 
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