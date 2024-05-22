banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
7 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
35 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
19 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
23 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
60 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Restorantçılar Birliği: “Halkımız Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir”

banner1020

banner974
Restorantçılar Birliği: “Halkımız Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir”
banner971
Restorantçılar Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini değerlendirerek, “Halkımız ve üyelerimiz, en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir” açıklaması yaptı.
 
Birlik’ten yapılan açıklamada, ilk günden beri piyasadaki tüm ürünlerde ama özellikle kırmızı etteki fahiş fiyat uygulamasına dikkat çektikleri belirtildi.
 
“Konuya bakış açımız her zaman diyalogdan yana olmuş, ilk açıklamamızdan son açıklamamıza kadar tüm paydaşların hükümetin çağrısıyla bir araya gelme zorunluluğunu belirtmiş ve bu konunun çatışmayla değil ancak ortak akılla çözülebileceğine vurgu yapmıştık” denilen açıklama şöyle sürdü:
 
“Buradan hareketle artık kaosa sürüklenmiş ve et tedarik zincirinin bile krize girdiği et krizi ile ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte inisiyatif alarak kasap ve hayvancıyı ortak müşterekte buluşturmak üzere eylemdeydik. Eylemin içeriği ve taleplerle ilgili olumlu/olumsuz bir pozisyonumuz olmamakla birlikte tek duruşumuz ayni gemide olduğumuzdan hareketle ortak aklın oluşması yönündedir.
 
Halkımızın ve üyelerimizin en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir. Yeniden hükümeti bir an önce tüm paydaşları bir araya getirerek bilimsel veriler ışığında gerekirse acilen tüm paydaşların içerisinde bulunan bir toplantı düzenleyerek kalıcı çözüm bulmaları yönünde çağrıda bulunuruz. Aksi halde kaybeden üyelerimiz ve halkımız olacaktır.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.