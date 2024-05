Restorantçılar Birliği: “Halkımız Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir”

Restorantçılar Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini değerlendirerek, “Halkımız ve üyelerimiz, en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir” açıklaması yaptı.



Birlik’ten yapılan açıklamada, ilk günden beri piyasadaki tüm ürünlerde ama özellikle kırmızı etteki fahiş fiyat uygulamasına dikkat çektikleri belirtildi.



“Konuya bakış açımız her zaman diyalogdan yana olmuş, ilk açıklamamızdan son açıklamamıza kadar tüm paydaşların hükümetin çağrısıyla bir araya gelme zorunluluğunu belirtmiş ve bu konunun çatışmayla değil ancak ortak akılla çözülebileceğine vurgu yapmıştık” denilen açıklama şöyle sürdü:



“Buradan hareketle artık kaosa sürüklenmiş ve et tedarik zincirinin bile krize girdiği et krizi ile ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte inisiyatif alarak kasap ve hayvancıyı ortak müşterekte buluşturmak üzere eylemdeydik. Eylemin içeriği ve taleplerle ilgili olumlu/olumsuz bir pozisyonumuz olmamakla birlikte tek duruşumuz ayni gemide olduğumuzdan hareketle ortak aklın oluşması yönündedir.



Halkımızın ve üyelerimizin en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir. Yeniden hükümeti bir an önce tüm paydaşları bir araya getirerek bilimsel veriler ışığında gerekirse acilen tüm paydaşların içerisinde bulunan bir toplantı düzenleyerek kalıcı çözüm bulmaları yönünde çağrıda bulunuruz. Aksi halde kaybeden üyelerimiz ve halkımız olacaktır.”