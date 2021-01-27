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Rekor pozitif vaka sayısı

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Rekor pozitif vaka sayısı
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KKTC’de bugün 3 bin 500 PCR testi yapıldı, 42'si yerel 52 pozitif vaka saptandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı. Yeni vakalardan 18’i Lefkoşa, 25’i Girne, 5’i Mağusa, 1’i Lefke’den olduğu açıklandı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8’e yükseldi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Girne ve Lefkoşa’daki kapanma ve ülke genelindeki sıkı önlemler sürerken pandeminin başından beri ülkede en yüksek vaka sayısı bugün saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, son 24 saatte yapılan testlerle ilgili açıklamasına göre, iyileşen 14 kişi de taburcu edildi.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile geldiğini, vakalardan 7’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18’inin Lefkoşa, 25’inin Girne, 5’inin Mağusa, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğunu belirtti. 

Bugünkülerle birlikte toplam test sayısı 392 bin 84’e, vaka sayısı ise 2 bin 164’e yükseldi.

Tedavisi devam eden 321 hastadan 93’ü pandemi merkezinde, 220’si pandemi otellerinde takip ediliyor. 8 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

KKTC’de şimdiye kadar virüs nedeniyle 14 can kaybı var.

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