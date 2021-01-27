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Güney'de 3 ölüm ve 128 pozitif vaka

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Güney'de 3 ölüm ve 128 pozitif vaka
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Güney Kıbrıs'ta koronavirüs son 24 saat içinde 3 can daha aldı, 128 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugün yapılan 12 bin 133 testten 128'inin pozitif çıkması ile toplam vaka sayısı 30 bin 380'e ulaştı. Bugün 76 yaşındaki kadın, 80 ve 84 yaşındaki erkek hastaların koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle koronavirüs sebepli can kaybı sayısı 193'e yükseldi.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 155, durumu ciddi olanların da 52 kişi olduğu bilgisi verildi.

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