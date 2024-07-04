Aracın motoru yandı

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde dün saat 16.00 sıralarında Boğazköy Kavşağı yakınlarında Sayım Altan yönetimindeki PZ 034 plakalı araçta Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile ön kaputu yanarak zarar gördü.

Ayrıca oluşan ısıdan dolayı ise, ön camı çatlamış ve ön göğüs kısmı da kısmen zarar gördü.

