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Refüje çarparak takla attı

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25 yaşındaki genç, aracıyla Gönyeli-Yenikent çevre yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüje çarparak takla attı

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Refüje çarparak takla attı
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Gönyeli-Yenikent çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, takla atan aracın sürücüsü 25 yaşındaki Hikmet Ömer Çipe yaralandı.
Saat 14.15’teki kazada Gönyeli - Yenikent çevre yolunda batı istikametine doğru seyreden Hikmet Ömer Çipe, yönetimindeki JB 215 plakalı araç, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önlerini geçtikten sonra sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağ şeridine doğru giderek beton orta refüje çarparak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Hikmet Ömer Çipe, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
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