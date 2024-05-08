banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Köpekler, 12 koyunu öldürdü

banner1020

Bostancı'da köpekler, bir vatandaşın koyunlarına saldırdı. Saldırıda 12 koyun telef oldu

banner974
Köpekler, 12 koyunu öldürdü
banner971
Bostancı köyünde sahipli olduğu iddia edilen köpekler, dün Ahmet Aydar isimli bir vatandaşın koyunlarına saldırdı. Saldırıda 12 koyun telef oldu.
Saldırı sonucu hayvancının zararı 120 bin Türk Lirasına yakın olduğu tahmin ediliyor.
Güzelyurt adli şube ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken köpeklerin kime ait olduğu kamera görüntüleri alındıktan sonra tespit edilmesi bekleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.