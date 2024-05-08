Köpekler, 12 koyunu öldürdü

Bostancı'da köpekler, bir vatandaşın koyunlarına saldırdı. Saldırıda 12 koyun telef oldu

Bostancı köyünde sahipli olduğu iddia edilen köpekler, dün Ahmet Aydar isimli bir vatandaşın koyunlarına saldırdı. Saldırıda 12 koyun telef oldu.

Saldırı sonucu hayvancının zararı 120 bin Türk Lirasına yakın olduğu tahmin ediliyor.

Güzelyurt adli şube ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken köpeklerin kime ait olduğu kamera görüntüleri alındıktan sonra tespit edilmesi bekleniyor.

