Taşpınar Şehitleri törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi içimizde bazı sıkıntılar olabilir ama çok refah dolu bir gelecek bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı

Taşpınar’da milli mücadele yıllarında ve 1974’teki Barış Harekâtı sırasında şehit olanlar, Taşpınar Şehitliği'nde törenle anıldı.Tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından, törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün bu topraklarda özgür, bağımsız, hür ve kendi devletinin çatısı altında güvenlik içerisinde yaşanmasının, hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.1974 yılından bugüne 49 yıl geçtiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türklerin hayatında ve tarihinde en önemli günlerden bir tanesi olduğunu vurguladı ve “o bir dönüm noktasıydı ve bağımsızlığa kavuştuk.” dedi.Uluslararası cami ile temaların sürdüğünü dile getiren Tatar, “egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz, bir anlaşma olacaksa mutlaka iki devletin işbirliği olacaktır. Devletten devlete olacaktır. Onlar Cumhuriyet Devlet biz de toplum ve onlara yama edilmek suretiyle bu ülkede çektiğimiz acıları yaşadıklarımızı, şehitlerimizi, ödediğimiz bedelleri elimizin bir çırpısıyla bir takım ekonomik vaatlerle unutacağımızı zannediyorlarsa çok yanılıyorlar.” dedi.Halka bir kez daha seslenen Tatar, “çok büyük bedeller ödedik, çok şehitler verdik, çok acılar çektik. Tüm bunların sayesinde ve sonucunda devlet kurduk. Cumhuriyet kurduk. Kendi içimizde bazı sıkıntılar olabilir ama bu sıkıntıların da zaman içerisinde aşıldığını ve çok daha müreffeh ve çok daha refah dolu bir gelecek bizleri ve gençleri beklediğini zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla birebirimize sarılmalı, kenetlenmeli ve bu aziz şehitlerimiz huzurunda bu ülkeye yanlış yapmamak için doğru yoldan şaşmamak lazım. Bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğin yaşamsal ifadelerdir bunlar bizim için vazgeçilmezdir. KKTC ilelebet yaşayacaktır. Anavatanın garantörlüğü ilelebet devam edecektir. Türk askeri bu adada caydırıcı güç olarak her zaman kalmalıdır ve kalacaktır. ” ifadelerini kullandı.Şehit ailesi yakını Cevdet Sunar da konuşmasında, 1974 Barış Harekatı olana kadar yaşanan süreci anlattı ve canlarını vererek vatan topraklarına sahip çıkan şehitleri minnetle andı.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Taşpınar Şehitlik Özel defterine şunları yazdı:“Türk’ün vatanı ve bayrağı uğruna canını göz kırpmadan feda etmeye daima hazır olduğunu tüm dünyaya ispatlayarak gelecek nesillere bu vatanı emanet bıraktınız. Emanetiniz olan ve gölgesinde huzur içinde yaşadığımız ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza dek göklerde dalgalandıracağımıza ve uğruna canlarımızı seve seve feda edeceğimize şüpheniz olmasın.Sizi bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.Ruhunuz şad olsun.”Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Taşpınar Şehitlik Özel defterine şunları yazdı:“Aziz şehitlerimiz,Kıbrıs Türkü’nün onurlu yaşam mücadelesinde, özgürlük ve bağımsızlık uğruna, vatan ve bayrak için canlarınızı feda ederek şahadet mertebesine ulaşmanızın 49’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.Zulme ve haksızlığa karşı emsali görülmemiş bir mücadelenin mimarı olan sizler; bağımsız ve özgür bir vatanda yaşamak, Kıbrıs Türk halkının onurunu ve şerefini korumak uğruna, canlarınızı gözünüzü kırpmadan feda ettiniz.Bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı, Kıbrıs Türkü’nün egemenliği doğrultusunda anayasa ve kanunlar çerçevesinde korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz.Aziz şehitlerimiz,Şahadetlerimiz, özgürlük mücadelesinin meşalesi olarak sonsuza kadar bu topraklarda ışık saçarak gelecek nesilleri aydınlatacak, onlar için bir güç ve inanç kaynağı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.Ruhunuz şad olsun.”