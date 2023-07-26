“Bu trajik başlık artık kapanmalı”

Güney Kıbrıs’a gelen AP Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü Isabel Santos, kayıplar konusunda trajik başlığın artık kapanması gerektiğini belirtti. Kayıplar konusunun çözümünde finansmanın sorun olduğuna inanmadığını söyleyen Santos; “Eğer finansman sorunu varsa bu büyük bir skandaldır” dedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü Isabel Santos, Güney Kıbrıs ziyaret etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Isabel Santos’un Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla ve Meclis Göçmenler Komitesi’yle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Santos önceki gün, Rum Meclis Başkanı Dimitriu’yla görüşmesinde, “kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinin iki toplum arasındaki en güçlü güven yaratıcı önlem olacağını ve Kıbrıs sorununun çözüme katkı koyacağını” belirtti.

Santos, “bu trajik başlığın artık kapanması ve tüm sürece ivme kazandırılması gerektiğini” vurguladı.

Dimitiru ise görüşmede, kayıplar konusunda yeni raportör atanmış olmasının önemine dikkat çekerek Santos’un atanmasının ardından Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Dimitriu ayrıca, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için iş birliği konusunda Türkiye’ye baskı yapılmasını beklediklerini de vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Santos’un Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Santos görüşmede yaptığı açıklamada özetle, kayıplar konusunun çözümünün en büyük düşmanının zaman olduğunu vurgulayarak bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kayıplar konusunun çözümünde finansmanın sorun olduğuna inanmadığını da ifade eden Santos; “Eğer finansman sorunu varsa bu büyük bir skandaldır ve kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Santos, “asıl sorunun kayıplara ilişkin bilgi akışının sağlanması, kazılar için ilgili arazilere erişim ve tespit edilen kayıpların kimliklerinin belirlenerek ailelerine teslim edilmeleri olduğunu” da savundu.

KŞK üyeleriyle görüşmesi ve Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmesi sonrasında yaptığı açıklamada “kayıplar konusundaki çalışmalara yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığını” belirten Santos, kayıpların bulunması için arazilere ve bilgilere erişim konusunda iş birliği yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Santos ayrıca, Hristodulidis ve Tatar’ın 28 Temmuz'da Antropoloji Laboratuvarı'na gerçekleştirecekleri ziyareti, ortak çalışma ve çabalar için diyaloğa giden yeni bir adım olarak gördüğünü de ifade etti.

