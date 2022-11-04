“Raporu gecikmeksizin açıklayın”

HP lideri Özersay, Sayıştay’ı Elektrik Kurumu konusundaki raporunu paylaşmaya çağırdı





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sayıştay’a çağrıda bulunarak, Elektrik Kurumu konusundaki raporunu, süreci hızlandırıp kamuoyu ile paylaşmaya davet etti.

"İhalesiz şekilde doğrudan alım yoluna gidilmesi filmini daha önce de gördüklerini" ifade eden Özersay “bu yılın başında Sayıştay tarafından hazırlanan raporda TPIC’ten doğrudan alımın hukuka aykırı olduğu saptaması yapılmış olmasına rağmen gayrimeşru hükümetin halen daha aynı yöntemle alım yapacağını üstelik de bir başarı gibi sunuyor olması kabul edilebilir değildir, Sayıştay’ın çalışmasına da, hukukun üstünlüğüne de saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık ve Polis ile istişare ederek, önceki raporla ilgili süreci de Halkın Partisi olarak takip ettiklerine dikkat çeken HP lideri Özersay “ortada bir kamu zararı var ve sorumluları tespit etmek bir azim iş değil, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Özersay ayrıca “yaprak, dal ve budakla uğraşıp ormanı göremez olmak en büyük tehlikedir. Yaşadığımız sorunların kök nedeni gayrimeşru bir hükümetin varlığıdır. O nedenle kenar kenar yürümek değil meselenin kök nedeninin üzerine yürümek esas olmalı, hükümetin istifaya zorlanması için mücadele edilmelidir” vurgusu yaptı.



