Çatalköy-Esentepe için hükümetin adayı Ahmet Karal

Hükümet, yapılan ittifak anlaşması çerçevesinde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı için YDP Esentepe Örgüt Başkanı ve bağımsız aday Ahmet Karal’ı destekleyecek



Yerel seçimlerde hükümet yapmış olduğu ittifak anlaması çerçevesinde ortak adaylar belirliyor.

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), 13 bölgede belediye başkan adaylarını ve dört bölgede ise destek vereceği adayları önceki akşam duyurmuştu.

UBP’den yapılan açıklamada Çatalköy-Esentepe Belediyesi herhangi bir maday açıklanmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıkılı, söz konusu bölgede YDP Esentepe Örgüt Başkanı Ahmet Karal’ın belediye başkan adayı olarak çıkacağını açıkladı.

Arıklı, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı için Ahmet Karal’ın ‘bağımsız’ olarak aday olacağını ve ittifakın bu isme destek vereceğini belirtti.

Anketlere göre bölgede Ahmet Karal’ın daha favori gözüktüğünden dolayı bu isimde uzlaşıldığını ifade eden Arıklı, “Hepimiz için hayırlısı olsun. Ahmet kardeşimize güveniyoruz” dedi.

Hükümet, yapılan ittifak anlamasına göre yerel seçimlerde 13 bölgede UBP’nin adayını destekleyecek ve 3 bölgede ise bir partiye bağlı olmayan bağımsız adaylar desteklenecek.

HÜKÜMET, TATLISU’DA HAYRİ ORÇAN’A DESTEK VERECEK

Tatlısu Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti (DP) kökenli Hayri Orçan’a destek verecek olan hükümet, yerel seçimlerde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı için ise YDP kökenli bağımsız aday Ahmet Karal’a destek belirtecek.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Karal “Daha büyük, daha güçlü ve her alanda tam bağımsız bir şekilde geliyoruz” dedi.

Karal’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün (dün) hükümet yetkililerince bağımsız adaylığım ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Yapılan ittifak anlaşması çerçevesinde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak gösterildim.

Yerel seçimlerde hükümetimizin yapmış olduğu ittifak anlaması çerçevesinde tarafıma destek kararı çıkmasından dolayı oldukça memnun olduğumun bilinmesini isterim.

Bu süreçte bizlere güvenen, güven veren ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Daha büyük, daha güçlü ve her alanda tam bağımsız bir şekilde geliyoruz.

Saygılarımla,

Ahmet Karal

Çatalköy - Esentepe Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı”



