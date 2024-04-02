Ramazan Bayramı’nda Ercan trafiği: 375 uçak inecek

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatilini kapsayan 5- 14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ardından KKTC’de de Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının, Türkiye’den KKTC’ye, KKTC’den de Türkiye’ye karşılıklı yolcu akışı olması yönünde beklentiyi artırdığı kaydedildi.

Açıklamada,

Ercan Havalimanı’nın Ramazan Bayramı boyunca oldukça yoğun saatler yaşayacağını dikkate alan T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldığı açıklandı.

Bayramın son günü 84 uçak trafiği var

Havalimanında en fazla yoğunluk 14 Nisan Pazar günü yaşanacak. Bayramın son gününe denk gelen pazar günü Ercan Havalimanı 42 geliş ve 42 de dönüş olmak üzere 84 uçağa hizmet verecek.

5 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 6 Nisan’da 34 geliş 34 gidiş, 7 Nisan’da 40 geliş 40 gidiş, 8 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 9 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 10 Nisan’da 39 geliş 39 gidiş, 11 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 12 Nisan’da 36 geliş 38 gidiş, 13 Nisan’da 37 geliş 37 gidiş ve tatilin son günü olan 14 Nisan Pazar günü ise 42 geliş 42 gidiş uçak seferi yapılması bekleniyor.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahatlığı ve uçuşlarında sorun yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda bayram trafiğinin her bayram olduğu gibi bu yıl da çok yoğun geçeceğini kaydeden Özçelik, havalimanını kullanacak misafirlere en iyi hizmeti sunmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Ercan’a 5 Nisan’dan 14 Nisan’a kadar olan 10 günlük sürede 375 geliş, 374 gidiş olmak üzere toplam 749 uçağa hizmet verileceğini ifade eden Özçelik, bayramda en yoğun günün 84 uçak ile bayram tatilinin son günü olan pazar günü yaşanacağını belirtti.

Özçelik, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.